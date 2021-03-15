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患乳癌手術費逾40萬　金燕玲被改名「金燕梳」

2021-03-15 列印
■金燕玲樂觀面對患癌，又笑言有工開。
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　　金燕玲早前自爆患上乳癌，她前晚在個人頻道中提到病情，表示已入院做完手術，不用切除乳房，正等待報告是否需要做化療、電療，又說被好友俞琤改了個「金燕梳」的花名，事關她經常叫人買保險，她說：「我今次開刀要40幾萬，如果冇買保險，生Cancer仲會有心臟病！」

　　金燕玲又透露已經為何超儀新戲《Mother's Tongue》開工，更自爆拍攝時的瘀事，稱這是全英語拍攝，當日講英文對白時不停食螺絲，表現一塌糊塗，不過她也自覺幸福，即使自己英語不太靈光，但居然有人給錢請她拍，劇組又肯配合她。

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