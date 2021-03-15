疫情下改變策略化危為機 中國民營電影之父董平 建立網上媒體新王國

2020年一場疫情令電影業界陷入噩夢，各地的戲院因疫情關係而關閉，令投資者和電影公司大失預算，有「中國民營電影之父」之稱的歡喜傳媒集團主席董平去年做了一個大膽的決定，就是將徐崢自導自演的《囧媽》由戲院搬到網上平台免費播放，總播放量高達40億次，為他的串流平台「歡喜首映」打了一支強心針。



年屆60歲、讀音樂出身的董平，大學畢業後未有投身音樂圈，反而選擇從事國際貿易的工作，賺到人生第一桶金後，他在1996年開始投資和製作電影，一直到現在已經25年。常說時勢造英雄，但英雄也要有眼光才能跟得上時勢，董平當初會選擇投身電影業，除了是認為電影的生命力更長之外，也是因為當時中國電影開始讓私人參與，於是董平成為中國第一批正式進入電影投資領域的民營企業，他乘着內地電影起飛的潮流，頭四部有份投資和製作的電影都取得不錯的成績，包括張藝謀《有話好好說》、陳凱歌的《荊軻刺秦王》、李安的《卧虎藏龍》和姜文的《鬼子來了》，其中《卧虎藏龍》在第73屆奧斯卡金像獎頒獎禮獲十項提名，最終捧走四個小金人，當中包括最佳外語片獎，成績驕人。



坦言休息最令自己快樂



電影對董平來說是一個夢，然而夢想也要跟着潮流走，串流媒體的興起衝擊傳統電影業，為了製作更多優質的電影，董平在2015年與徐崢和寧浩創辦了歡喜傳媒集團有限公司，並於香港上市，公司更與寧浩、徐崢、陳可辛、王家衛、張藝謀、賈樟柯、王小帥等導演簽約未來多年的多部作品，掌控中國影視劇原創頂尖內容的源頭。



談到王家衛是慢工出細活的導演，有指董平找他合作是豪賭？他揚言相信對方有值得等待的地方。董平坦言從未曾有執導的想法，也從不干涉導演要拍甚麼內容，「每個導演都有他想拍的故事，對於我來說，我想拍的東西，不見得導演能拍得出來。我有我的夢，但不能表現在我的公司裏，這是上市公司，我們要對公眾負責任，可能等我離開了這家公司後才做我的夢，我是有想過五年後離開，有想過要拍一些東西，但這是秘密，到時或者找一個導演拍一部有意思，但可能不賣座的電影。」董平自言是一個快樂的人，所以公司也取名為「歡喜」，問到甚麼事情令他覺得最快樂？他笑說：「休息，沒事情就最快樂，有事情就有責任。」



為「歡喜首映」打響知名度



2020年是全球陷入疫情噩夢的時候，原定在去年農曆新年上映的賀歲片全都不能上映，董平即時做了一個大膽的決定，就是與字節跳動合作，把徐崢自導自演的《囧媽》由院線搬到網上平台免費播放，該戲總播放量高達40億次，雖然收入比在戲院上映來得少，但就為他旗下的串流平台「歡喜首映」打響知名度。



董平坦言投資和製作電影是很大的冒險，事前要計算清楚，他提到除了《囧媽》外，另一部同樣安排去年上映的賀歲電影，由陳可辛執導的《奪冠》（前稱《中國女排》）因疫情延至國慶檔上映，雖然電影在疫情下的票房成績尚算不錯，但董平認為可以更好，「《奪冠》安排在9月25日上映是錯誤的，我本來的發行意圖是累積口碑後，在國慶假期後更能吸引人入場，但我忘了到10月1日，因為有其他新片上映，院商就把《奪冠》排成舊片，沒有很大的排片量，即使有口碑，票房也起不來，這是很遺憾的事，差一星期就差很多。」



堅信互聯網難取代戲院



歡喜傳媒投資製作的電影有不同的播放渠道，問到董平覺得互聯網有朝一日會取代戲院嗎？他說：「永遠不會取代！戲院和互聯網的效果是不一樣的，但現在很多人沒有那麼多時間去戲院，而互聯網想幾時看都行，觀眾看戲的模式或會有改變，但互聯網是不能取代戲院的。」話雖如此，董平現在也專心發展串流平台的業務，希望成為「中國Disney+」。