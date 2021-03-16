Taylor創紀錄三度奪年度專輯 Beyonce成史上最多格林美獎女歌手

《第63屆格林美頒獎禮》於香港時間昨早舉行，天后Beyonce和Taylor Swift都創造歷史，分別成為獲最多格林美獎女歌手和獲最多次年度專輯女歌手；新人Megan Thee Stallion亦奪三獎揚威頒獎禮。本報記者 圖：美聯社



美國樂壇盛事《第63屆格林美頒獎禮》昨日在洛杉磯舉行，為保持社交距離，今年改在戶外頒獎，部份獎項更預先頒發，並錄製片段播放，亦有歌手透過網絡演出，包括韓團防彈少年團（BTS）、歌手Cardi B、Billie Eilish、Dua Lipa等。



英國小天后Dua Lipa憑《Future Nostalgia》，摘下最佳流行專輯。23歲歌手H.E.R.憑歌曲《I Can't Breathe》擊敗天后Taylor Swift、Beyonce等勁敵，爆冷奪年度歌曲獎，但Taylor則憑《Folklore》贏得年度專輯，今次是她第三次奪此獎，成為史上獲這個獎次數最多的女歌手。Taylor致謝時罕有感謝英國影星男友Joe Alwyn，「Joe，他是第一個人聽我創作的每首單曲，在跟你的隔離期間，我擁有最好的寫歌時間。」



而Taylor舊愛、英國歌手Harry Styles憑《Watermelon Sugar》獲得最佳流行歌手，是他首個格林美獎，他開心得在台上爆粗；有傳媒指在台下的Taylor雖然戴着口罩，但仍看到她笑着為Harry鼓掌。



饒舌歌手Megan Thee Stallion獲最佳新人，她與天后Beyonce的合唱歌《Savage》獲得最佳饒舌歌手和最佳饒舌歌曲獎。之前有傳Beyonce不滿格林美委員會而缺席頒獎禮，最終都有現身，她更贏得四獎，除了與Megan的合唱歌獲兩獎外，還摘下最佳R&B歌手及最佳MV，其九歲女兒Blue Ivy都有份得最佳MV獎，Beyonce更破紀錄共奪得28座格林美獎座，成為史上獲最多格林美的女歌手。



格林美另一大獎年度製作獎，由超新星Billie Eilish憑《Everything I Wanted》捧走，上屆格林美大贏家的Billie連續兩年贏得年度製作，她亦憑邦片《007︰生死大時》主題曲《No Time to Die》獲得最佳影視媒體歌曲獎。



