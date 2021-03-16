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BTS失獎粉絲惡搞格林美

2021-03-16 列印
■BTS在韓國為格林美錄影表演項目。
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　　紅爆全球的韓團BTS獲提名最佳流行組合或團體獎，成為首隊韓國歌手在格林美獲主要獎項提名，寫下K-Pop歷史，不過昨日BTS卻不敵天后Lady Gaga及Ariana Grande合唱的《Rain On Me》。不少fans為偶像感可惜及不滿，更惡搞格林美（Grammys）做騙局（Scammys）表達不滿，吸引不少fans都在社交網加上#scammys標籤。BTS雖然失獎，仍為格林美落力演出，他們演唱英文歌《Dynamite》。

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