﻿趙婷大熱入圍問鼎導演獎 港片《少年的你》 爭奧斯卡最佳國際電影獎

國際影壇年度盛事、第93屆奧斯卡頒獎禮將於下月在美國舉行，大會昨日公佈各獎項入圍名單，曾國祥執導香港電影《少年的你》獲提名角逐最佳國際電影獎（前稱最佳外語片獎），而早前揚威金球獎頒獎禮的華人女導趙婷，順利與法蘭絲麥杜文憑《浪跡天地》，分別入圍各逐最佳導演及影后獎。



第93屆奧斯卡頒獎禮因新冠肺炎疫情影響，延遲到下月25日於美國舉行，大會昨日在網上直播宣佈各獎入圍名單。曾國祥執導、以校園欺凌為題材的香港電影《少年的你》，獲提名「最佳國際電影」獎，對手包括丹麥電影《Another Round》、羅馬尼亞電影《Collective》、突尼西亞電影《The Man Who Sold His Skin》及波斯尼亞和黑塞哥維那電影《Qu Vadis, Aida?》。



曾國祥非常興奮：好感恩



曾國祥獲悉喜訊後表示：「好開心呀！剛剛知道消息，所以呢刻非常之興奮，好多謝大家的支持，好開心一路部戲在不同國家都受到觀眾支持同喜歡，所以作為一個導演好開心的一件事，亦非常之多謝所有參與過這部戲的台前幕後所有兄弟姊妹，因為一部戲成功係大家的努力，好感恩、多謝大家。」



早前揚威金球獎頒獎禮的《浪跡天地》華人女導演趙婷及女主角法蘭絲麥杜文，分別順利獲提名角逐最佳導演及影后大獎，而兩人的勝算被睇高一線，該片亦入圍最佳電影獎。而已故超英電影《黑豹》男主角Chadwick Boseman，一如外界所料，憑遺作《藍調天后》獲影帝提名，而憑《農情家園》提名影帝的Steven Yeun，則是奧斯卡史上首位韓裔美籍準影帝。