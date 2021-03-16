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﻿香港國際影視展開鑼 《怒火》《明日戰記》吸客

2021-03-16 列印
■《怒火》由甄子丹及謝霆鋒擔演。
■阿Sa與周柏豪及馬里奧合演《感動她77次》。
■科幻影迷甚期待欣賞《明日戰記》。
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　　各大電影公司踴躍參與昨日開鑼的線上版香港國際影視展，向海外片商推介新作。

　　英皇電影有謝霆鋒和甄子丹主演、陳木勝執導遺作、矚目新片《怒火》，還有蔡卓妍（阿Sa）主演的《神探大戰》、《感動她77次》及《給我的一天》等；天下一電影則有古天樂和劉青雲主演的科幻片《明日戰記》、古仔和宣萱等電視版原班人馬演出的《尋秦記》，以及講述香港殘疾運動員蘇樺偉奮鬥經歷的《神奇的媽媽》！

　　東方影業就有《G風暴》、《張天志2》和《逃獄兄弟2》等，老闆黃百鳴表示︰「希望透過多元化電影題材，能吸引更多人欣賞港式電影，香港電影定會再發光發亮，生生不息。」
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