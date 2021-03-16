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﻿港版《大叔》劇照曝光 黃德斌出招冧[email protected]

2021-03-16 列印
■Anson Lo似情困飲悶酒！
■《無限斜棟》將在下月初播出。
■黃德斌向Edan獻殷勤！
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　　線上版香港國際影視展昨日開幕，ViuTV首度發放本港首套BL劇、改編自日劇的港版《大叔的愛》劇照，可見MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）的西裝Look，黃德斌則笑容滿面向Edan獻殷勤；Anson Lo則到酒吧借酒消愁。而陳卓賢（Ian）、盧慧敏和黃定謙等主演的《無限斜棟有限公司》則會於下月初播出。

　　姜濤去年遠赴台灣拍攝的偶像劇《超感應學園》就再度釋出劇照，除了姜濤與Anson Lo的校服Look外，更有姜濤的驚嚇表情！
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