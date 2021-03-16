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﻿《金宵2》繼續搞鬼 陳豪《白色II》搶救傷者

2021-03-16 列印
■陳豪在劇中救治傷者。
■《金宵2》大玩驚嚇戲碼。
■張振朗在《拳王》預告片中經歷巨變。
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　　無線（TVB）新作《拳王》、《白色強人II》及《金宵大廈2》預告和劇照，昨於香港國際影視展亮相，譚俊彥和張振朗在《拳王》亦有晒肌；《白色強人II》劇照中，陳豪和胡定欣相當搶戲，更有陳豪搶救傷者的血淋淋手術室鏡頭，陳豪亦似會與郭晉安爭奪張曦雯；馬國明則與唐詩詠及胡定欣關係糾纏不清！而網民期待已久的《金宵大廈2》就繼續「搞鬼」，李施嬅及陳山聰有驚嚇表情，未知他們在上輯中的宿世情緣會如何發展！
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