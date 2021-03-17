跟影帝拍廣告有親密戲 ﻿艾妮攞正牌﻿﻿抽張家輝水﻿

出道一年的艾妮（Elly），11年參加《超級巨聲3》因家人反對入行，結果大學畢業便當了6年手術室護士，但她一直沒放棄歌手夢想，繼續兼職唱歌，終再遇上簽公司正式出道機會。今次得到家人支持下，艾妮當新人這年雖遇上疫情，機會仍接踵而來，最近更有機會跟張家輝合作拍廣告演一對，她笑言攞正牌抽水，叫大家唔好妒忌佢喎！ 採訪：撰文：杜淑霞 攝影：梁志明



髮型：Ritz Lam @Leonardo 3 Hair Corner 化妝：Cyrus Lee



場地：英皇駿景酒店駿景軒



11年Elly以原名林麗詩參加《超級巨聲3》，但因家人想她找份穩定收入工作，結果她大學畢業便當上護士，但她並未放棄追夢，「呢6年時間一路做護士一路有唱歌，唱歌如果放棄咗會好可惜，我返工係朝九晚六，夜晚照去唱歌，嗰陣時冇乜時間剩，我一日係返16個鐘，返去瞓覺起身又返工，但係我好enjoy嗰陣，去到19年認識公司嘅同事，有機會去試音，跟住入行出唱片。」Elly坦承覺得這次是最後機會，加上家人大力支持，爸爸更成為她的頭號粉絲，所以當時決心以29歲之齡由新人做起，「佢哋會同番我講，條片出咗啦！我未知佢哋已經知，又話多人睇，啲人留言講咩，我每日返到屋企，我阿爸係播緊我啲歌㗎，佢係頭號fans。」



除了唱歌，Elly入行後對演戲愈來愈有興趣，繼之前在網劇《女法醫》跟台灣型男張孝全合作，最近有機會跟影帝張家輝做對手戲拍廣告，「今次再同張家輝做對手戲，都有緊張，因為我啲同事好衰嘅，淨係話『你同張生合作』，我當初以為係張敬軒，原來係張家輝，我係unbelievable，後尾收到劇本知道要做佢女朋友、跟住老婆，再做大肚婆，係有好多新嘗試未做過。」到埋位時，因張家輝太nice令Elly壓力全消，「見到佢好好人，好睇後輩，個人都放鬆咗好多，冇之前咁驚。」講到廣告有不少親密戲，她笑言：「啲fans唔好妒忌我，今次係攞正牌，導演叫我做，乘機抽吓水，好開心有得抽影帝水！」而Elly最希望下次有機會正式跟張家輝合作演戲。



