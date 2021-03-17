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丁子朗戴祖儀奉旨親熱嗌尷尬

2021-03-17 列印
■左起：戴祖儀稱一向視丁子朗如「細佬」。
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　　丁子朗、戴祖儀、余德丞及劉穎鏇等，昨日齊出席合演無線新劇《青春不要臉》拜神儀式，該劇以80年代為背景，丁子朗和余德丞將要穿三角泳褲拍落水戲。

　　該劇有愛情、親情、歌舞及功夫場面，丁子朗指舞步難過K-Pop舞，他和祖儀拍激情戲就有點尷尬！祖儀亦稱是第一次拍激情戲感到尷尬，她視丁如「細佬」，卻突然變為情侶！

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