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祖兒抽空敷面膜 阿Sa唔開工呻悶

2021-03-17 列印
■祖兒獲讚有自信。
■祖兒笑言像「花師奶」。
■阿Sa亦有分享新相。
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　　身在內地忙於工作的容祖兒，昨日大方分享敷面膜及素顏新相，並留言道：「一天兩次的面膜不能懶，同場加送花師奶造型。」粉絲紛讚她又靚又有自信。

　　祖兒的好姊妹、忙於拍攝英皇新片《金手指》的阿Sa（蔡卓妍）難得放假，慣了每日開工的她留言道：「唔使開幾日工，又唔太敢周圍去，真係好悶。」

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