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高海寧新劇停工：唔關我事

2021-03-17 列印
■高海寧和張振朗，上月出席《童》劇記招。
■高海寧指出，監製已解釋停工原因。
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　　高海寧與張振朗擔演的TVB新劇《童時愛上你》，昨日傳出因高Ling向高層曾勵珍反映劇本有問題，致該劇被叫停，須修改劇本才可開工拍攝。

　　高Ling昨指監製廖晉碩已解釋該劇停工原因，「是因為疫情未能借到外景，亦希望有更多時間寫好劇本……完全唔關我事，我只是演員，都只是聽公司安排。」並指自己跟本無權影響拍攝工作，有關傳言「好無稽」。

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