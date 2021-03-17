滿約「星夢」轉投「邵氏」大把路數 胡鴻鈞風騷拍《十月初五》 同羅天宇按摩

今年初胡鴻鈞（Hubert）同周柏豪以半個「星夢一哥」姿態瓜分咗《勁歌》總選嘅「最受歡迎男歌星」，但自何麗全取代何哲圖接管「星夢娛樂」後，就要求歌手加簽埋TVB經理人合約嚟保命！Hubert食正天時地利，咁啱同TVB經理人及星夢合約同時屆滿，已轉投邵氏旗下嘅Hubert有優勢「彈出彈入」，睇清楚外圍環境先喺唱片方面落注！唔似得「Starz People」藝人周柏豪咁騎虎難下！事業有運行，難怪日前拍攝到胡鴻鈞拍TVB新劇《十月初五的月光》時全程表現超風騷，仲幫羅天宇按摩O添！採訪：方騫平 攝影：張詠森



TVB力捧嘅胡鴻鈞、何依婷及羅天宇喺全新版本嘅劇集《十月初五的月光》中孭重飛，分別演當年由張智霖、佘詩曼及馬浚偉扮演嘅「初哥哥」、「祝君好」及「司徒禮信」。當日喺錦田嘅外景場口，講天宇見胡鴻鈞約會何依婷個心有啲戚戚然。鏡頭一轉，再跳拍天宇成功追到何依婷，兩人拖住手，溫馨去睇戲。



扮收音師幫羅天宇按摩



當日Hubert心情大靚，戲內認真做手語，戲外就相當搞鬼，除咗扮做收音師、不停撩人「吹水」外，仲出力幫對緊稿嘅羅天宇按摩肩頸位置，搞到天宇舒服到發出呀呀聲！鬼馬胡鴻鈞又o氹得米雪auntie好開心咁話：「冇見幾日，好掛住你呀！」胡鴻鈞為風騷、佻皮解畫：「因為羅天宇好慢熱，監製落Order要我親近同關懷佢，而我又鍾意同人打成一片，所以由我開心咁帶領劇組拍攝，唔玩會好眼瞓㗎！o依家天宇俾我融化咗，感受到佢對我有啲嘢！」



坦承人事突變措手不及



最近胡鴻鈞簽咗邵氏經理人約，問到係咪會續約星夢唱片，踢走唔係TVB「親生仔」嘅周柏豪坐正做「一哥」？他即避談，帶記者遊花圈說：「唔排除所有可能，公司會同我物色一間音樂理念一致嘅唱片公司，o依家出面都有唱片公司招手，但未得閒坐低同公司商量。之前我對前途想法，向何麗全及樂易玲閒談咗個幾鐘頭，何麗全畀到我舒服感覺，啱傾都係考慮留低因素之一，反而係咪做『一哥』唔係重點啦！我相信TVB會幫每一個藝人安排最好嘅工作。」講吓講吓，他爆響口話：「因為狀態(人事變動)突然，真係殺我一個措手不及，o依家潛藏太多可能性，要用時間嚟消化。」他形容不論感情同事業，o依家都超happy！另外，慢熱嘅羅天宇怪何依婷太保護自己！依婷即解釋：「有場戲話我跌喺佢上面，我怕醜好驚，堅持唔好跌太近。」天宇就話同龔嘉欣拍完《香港愛情故事》牀戲，呢啲只屬小兒科！