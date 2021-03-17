《不日成婚》導演陳茂賢當日領隊現身戲院，支持曼聯多年的陳家樂穿上愛隊波衫捧場，Michelle則身穿利物浦波衫現身，兩人即場埋牙互揸頸部，大玩「球迷大戰」搞氣氛，Michelle不甘示弱，擺出「狠打」陳家樂的甫士呢！
球迷拉隊睇《不日成婚》 陳家樂衛詩雅埋牙互揸頸
《不日成婚》導演陳茂賢當日領隊現身戲院，支持曼聯多年的陳家樂穿上愛隊波衫捧場，Michelle則身穿利物浦波衫現身，兩人即場埋牙互揸頸部，大玩「球迷大戰」搞氣氛，Michelle不甘示弱，擺出「狠打」陳家樂的甫士呢！
透視智能車庫——智能車庫適時崛起
世界各國汽車急速發展，難以避免的一個難題是停車難，汽車停放要佔據大量本來已經非常稀缺的城市空間，在汽車數量劇增的時代下，傳統的停車場、車庫等設施因為佔地面積愈來愈大，並已影響周圍的綠地和自然環境，在地價不斷上漲的情況下，經濟費用驚人。在這種背景下，機械式立體車庫應運而生。 機械式立體車庫具有佔地省、操作簡單、安全可靠、自動化程度高等特點，為解決城市停車難提供有效途徑，因而在發達國家快速發展，在土地需求大的日本、歐洲大城市更有過百年的歷史。 二十一世紀以來，隨著城市化的推進、汽車市場的爆發，機械式立體車庫在中國也大行其道；加上互聯網的廣泛應用，賦予這些車庫更多功能，智能車庫在...
2021-03-17
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為留守長者提供免費午餐 廣西鄉村設「爸媽食堂」
中國很多鄉鎮的老齡化問題嚴重，廣西隆安有鄉村為解決老人的照顧問題，就募集資金設置「爸媽食堂」，免費為留守長者提供午餐。為出外打工的年輕人提供後盾。 報道指，廣西隆安縣城東信村同大部份貧瘠山區一樣，收入來源主要倚靠年輕人出外打工，因此留守長者多達一百一十位。當地官員表示，老年人難以走出山、融入城鎮，令外面的子女牽掛，當地推出「爸媽食堂」項目以解其後顧之憂。 「爸媽食堂」每天中午時份，村內留守長者就會陸續拿著飯盒來到，享用「兩肉一素一湯」的免費午餐。據負責廚師表示，食材是每天從縣城採購到食堂，以確保新鮮與安全，同時食堂的菜譜亦每日更新。 「爸媽食堂」廚師指：「平時一般也都是三、...
2021-03-17
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美醫生手術室「玩遊戲」 拿病人器官猜長短重量
美國密歇根州大急流城（Grand Rapids）一群醫生開刀做手術時，竟拿病人摘除的器官或肌瘤組織「玩遊戲」，比賽「誰的病人器官最長」、「猜猜病人的器官有多重」等。據目前流傳的自拍中，可見病人還躺在手術台上。事件被揭發後，惹猛烈抨擊，目前他們的IG帳號已經被緊急關閉，當局亦已介入調查。 由早前的Instagram帳戶帖文截圖中可見，醫生舉起病人的器官拍照，並且寫道，「我們在手術室裏玩的另外一款遊戲是『猜重量』」，涉事的醫院就此事發表聲明稱，對這些醫生的行為感到失望，正全面調查此事。
2021-03-17
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開揚翠綠山景 名家匯亮白雅廳清新自然
名家匯坐落於大圍，四周環境寧靜清幽，且私隱度高，不少單位都可望開揚翠綠山景，如今次為大家推介的2座低層C室，實用面積1071方呎，屬3房1套房2廳間隔，單位除了可望屋苑內園泳池景，更享有開揚山巒景色。...
2021-03-17
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科技股向好納指企穩升11點 觀望議息結果 標指曾創新高
美國聯儲局進行為期兩日議息，預計在香港時間周四凌晨二時公佈結果。市場觀望氣氛濃厚，外圍股市窄幅上落。美股杜指早段曾跌逾百點，至32780點。標普500指數早段曾創新高，高見3981點；科技股顯著跑贏大...
2021-03-17
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化戰術 為代號 藍獅斬「馬」
車路士近四輪英超僅入三球，領隊杜曹嘗試新方法激活鋒線，包括吩咐戰將在比賽期間稱呼隊友和下達指令時只用代號，藉以蒙混對手及加快溝通速度。與主帥同樣來自德國的藍獅鋒將夏維斯，今晚歐聯十六強次回合一於以這套杜曹密碼，主場雙殺馬德里體育會晉級。 （Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨4:00直播） 杜曹入主車路士後十二場各賽事未逢敗績，但球隊過去四場英超只入三球，其中兩仗更食白果，故前者嘗試用不同方法激活球隊的鋒線，包括要求戰將在比賽期間使用代號。據報這名德國籍領隊以簡單的詞語和數字，建立了一套完整的代號，務求球員在比賽時用代號來稱呼隊友、以及...
2021-03-17
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【李居明大師會客室】今晚回家留意開門鎖匙！
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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滿約「星夢」轉投「邵氏」大把路數 胡鴻鈞風騷拍《十月初五》 同羅天宇按摩
今年初胡鴻鈞（Hubert）同周柏豪以半個「星夢一哥」姿態瓜分咗《勁歌》總選嘅「最受歡迎男歌星」，但自何麗全取代何哲圖接管「星夢娛樂」後，就要求歌手加簽埋TVB經理人合約嚟保命！Hubert食正天時地...
2021-03-17
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社論——抗疫逃兵 應予重罰
本報早前報道，疫情嚴峻，有人懶理防疫限聚令，深夜在工廠大廈內的派對房間玩樂，其後警方展開掃蕩行動，票控多人。但依然有人心存僥倖，暗中搞聚會，近日又有食肆在十時堂食禁令生效後閉門搞結婚派對，警方到場調查，參加派對者包括多名區議員，一度拒絕開門，最後共有二十八名男女因違反限聚令而遭票控，事件反映不少人目無法紀。當局應審視情況，有需要提高罰則。 食肆入夜後關門搞派對，掩人耳目，逃避執法，參與者以為可以為所欲為，不理社交距離，除口罩吃喝玩樂，隨時有爆疫風險，相關個案最離譜之處，是有多名區議員參與其中，他們身為公職人員，知法犯法，立下壞榜樣。此外，當局近期動員圍封疫廈，均有不少單位無...
2021-03-17
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頭號目標——紅褲之王 博冷佳選
每個人的選馬風格，或多或少與本身投注喜好有關。譬如同文「鬼王亨」因投注位置為主，所以對於一些感覺上易位難贏的馬，只要有好分頭，他一點都不介意。至於筆者則慣以買W為主，所以選重心馬時，必須考慮到若跑出水...
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