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球迷拉隊睇《不日成婚》 陳家樂衛詩雅埋牙互揸頸

2021-03-17 列印
■陳家樂和衛詩雅肉緊地互揸頸部！
■眾人搶先欣賞新片《不日成婚》。
■陳家樂懶理衛詩雅揮拳攻擊。
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　　陳家樂與衛詩雅（Michelle）主演、英皇電影與天下一電影合作新片《不日成婚》將於復活節及清明節檔期開畫，日前舉行「波友場」，邀得球迷熟悉的港足健將陳偉豪、陳肇麒及文彼得等，與眾多球迷搶先欣賞該片。

　　《不日成婚》導演陳茂賢當日領隊現身戲院，支持曼聯多年的陳家樂穿上愛隊波衫捧場，Michelle則身穿利物浦波衫現身，兩人即場埋牙互揸頸部，大玩「球迷大戰」搞氣氛，Michelle不甘示弱，擺出「狠打」陳家樂的甫士呢！
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