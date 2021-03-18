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何超儀疫情下拍荷里活片斥資搭建「加州大宅」曝光

2021-03-18 列印
■何超儀在搭建的加州大宅中拍戲，可見佈景很有氣勢。
■何超儀與導演Mike Figgis投仕拍攝。
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　　由何超儀投資、主演兼監製的荷里活電影《Mother Tongue》正在香港拍攝，由於疫情關係，將原本的拍攝場地由美國轉為香港，更在邵氏影城搭建一幢充滿加州風情的大宅。電影近日在香港影視娛樂博覽中發放了一條花絮片段，加州大宅首次曝光，其中一幕見到超儀捧着餐盤走過一條長走廊，可見美國豪宅的氣派。

　　導演Mike Figgis在訪問中自稱是香港的粉絲，曾多次來港，但就是首次在香港拍戲，又大讚香港的製作團隊專業及有效率，片段最後出現「2022」，相信電影將安排於明年上映。至於超儀日前亦在社交網分享一段和劇組以視像討論劇本的片段，非常認真。

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