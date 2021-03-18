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華納宣佈與許廷鏗約滿

2021-03-18 列印
■許廷鏗近日如常分享新相，但未有提及與華納有關事宜。
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　　「華納一哥」許廷鏗近月被指與華納唱片貌合神離，日前爆出許疑「私下接Job」激嬲華納致被「雪藏」。華納未再為他宣傳，許廷鏗在社交網的工作聯絡方式亦轉為個人電郵地址。

　　華納方面昨日表示：「有關回應早前許廷鏗與華納的新聞，許廷鏗與華納唱片公司已經約滿了，至於其他一切及傳言均不再作回應，謝謝！」而許廷鏗在本版截稿前，未有就約滿及近日的連串負面傳言置評。

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