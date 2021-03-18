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李泳豪有新歡 鼎爺恨再抱孫

2021-03-18 列印
■Agnes已和李泳豪的父母見面。
■鼎爺希望李泳豪早日成家立室。
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　　李家鼎的幼子李泳豪在2011年與楊思琦分手，最近被爆已秘密與台灣新歡Agnes拍拖數月，女方被指甚得「未來奶奶」施明歡心，鼎爺亦希望李泳豪盡快成家立室，鼎爺受訪時表示：「係見過個女仔一、兩次，斯文、有禮貌，印象唔錯。（刷定牙飲新抱茶？）望就咁望（希望快點再抱孫？）唔希望就呃人！」

圖：網上及資料圖片

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