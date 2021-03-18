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Demi Lovato自揭遭毒販性侵

2021-03-18 列印
■Demi在紀錄片中憶述吸毒險死經過。網上圖片
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　　28歲美國歌手Demi Lovato的個人紀錄片昨日舉行首映，她在片中自揭曾遭毒販性侵及詳述沉淪毒海、3年前濫藥昏迷入院險死經過。

　　Demi憶述事發當晚在寓所為好友慶生，她其後叫毒販送貨上門，「我吸毒過量更被（毒販）佔便宜。朋友發現我時，我全身赤裸……在醫院醒來，朋友問我是否進行雙方同意的性愛……我說是，直至一個月後，我意識到不是。」Demi亦透露，她在15歲時被性侵痛失處子之身。

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