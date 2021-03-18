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張致恒老婆留言：靠自己

2021-03-18 列印
■張致恒和老婆雯雯前年「奉子成婚」。資料圖片
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　　張致恒（Steven）早前被馮鎵瀠公開追債後，承諾努力工作還錢，其後卻被指全家搬屋避債。張致恒的老婆雯雯日前在社交網稱「是否不再生存，才能夠得到平靜」。

　　雯雯近日再發文稱「就算絕路，我都會撐住兩個仔，要放棄，都唔會帶兩個仔。我相信我靠自己，一定可以撐住兩個仔！給自己少少鼓勵。」有網民表示，擔心兩夫妻的經濟壓力會影響兩子。

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