《口罩小姐》保錡全程有份 ﻿ERROR﻿﻿爆決賽為影帝改期讓路﻿

ERROR孭飛選美真人騷《最後一屆口罩小姐選舉》下周推出，有指TVB為此變陣，令節目更令人期待。節目由ERROR四子負責做導師，各自帶領5個女仔接受挑戰，其實節目已完成拍攝，只餘下決賽直播，而早前因負面新聞多多宣佈自罰暫時離隊思過的保錡，隊友透露到時決賽照樣會出席，肥仔更踢爆決賽直播日期更因阿Dee要跟兩大影帝合作而被迫改期。



撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 服裝：MisterGentleman



今次節目破天荒戴住口罩來選美，肥仔、193同阿Dee話初選揀人時已有難度，肥仔說：「件事其實好公平，我哋猛問監製你有邊個鍾意，打粒星嚟，佢就話你哋自己揀啦，後尾我哋foul咗佢鍾意嗰啲，佢好鬼嬲，哈哈！」三子謂，到之後每round要foul人，絕對是人生交叉點，肥仔更爆193勁誇，竟搞到流下男兒淚，193：「真係好難做選擇，我唔知點樣形容，真係建立咗感情，唔忍心！大家好珍惜個機會，但係你令佢冇咗個機會，可能佢好需要嗰個機會。」



三子透露節目由1月開始拍，已由20位參賽者，選出8個進入最後決賽。至於早前因「偷食沙律」張沛樂兼不忿被嘲「少年八両金」狂爆粗鬧網民，令形象受損怕連累組合名聲，決定認衰宣告暫別的保錡，全程有份拍外，在4月11日直播決賽當晚亦會參與演出。193解釋：「唔可以咁冇合約精神，同埋好多節目預咗佢改動唔到。」阿Dee補充，「仲有個《ERROR自肥企劃》拍緊，應該4月中播。」



對於這個節目，原來保錡影響未算太大，肥仔爆因為阿Dee決賽更大鑊，「為阿Dee改咗日期囉！」193寸爆補充，「爆真嘢呀！（Dee低頭勁尷尬）阿Dee係將我哋電視台嘅schedule直情變咗，佢係一哥當之無愧，本來定咗一日，但係因為佢要拍嘢要轉過一日做Live show。」阿Dee解釋：「我要拍電影《金手指》，我係兩難個位，一係叫嗰啲影帝改期就我，一係叫電視台改期就我。」193再窒他：「畀我直情唔使諗，電視台咁為我喎！培養我出嚟，我一定係就電視台先。」肥仔補多句，「啱呀！我撐你！（邊同193握手）Dee哥你知唔知最擔心咩呢？你改完期之後，全套戲只係出現3分鐘。」193更直指《口罩小姐》將會是阿Dee在ViuTV遺作。



