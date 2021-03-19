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保密《失憶24小時》結局　譚俊彥連累阿媽被人鬧

2021-03-19 列印
■譚俊彥與王君馨不停被追問《失憶》結局。
■譚凱琪透露仍堅持餵母乳。
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　　無線劇集《失憶24小時》進入結果篇，昨日主要演員譚俊彥、姜大衛、王君馨及譚凱琪等出席宣傳活動。

　　劇集進入結局篇，譚俊彥與王君馨都被親友問兇手是誰；譚俊彥笑說：「阿姨鬧埋我阿媽，話佢點解唔知邊個係兇手。」他透露媽媽已經知道一半結局，他笑說：「最驚係媽媽講畀爸爸知。（點解？）驚佢知道會唔睇。」

　　此外，譚凱琪正拍攝新劇《18年後的終極告白2.0》，囡囡（Gabri）現時五個月大，她仍堅持餵母乳上圍明顯升級。談到若停止餵母乳，可怕身材未能連戲。她笑說：「唔怕，加多幾塊墊囉。」

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