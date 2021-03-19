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李珊珊Po利是封 悼黃霑80歲冥壽

2021-03-19 列印
■李珊珊在霑叔的80歲的冥壽日子，留言悼念。
■珊珊貼出霑叔封給她的利是封。
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　　昨日是已故香港樂壇一代鬼才黃霑（霑叔）的八十歲冥壽，以往曾與霑叔合作主持電視節目《世界如此多FUN》的李珊珊，特別在個人社交網上載照片悼念霑叔，她留言：「霑叔，早晨。」再加上一個生日蛋糕emoji，送給霑叔冥壽。

　　珊珊又上載一個利是封，是霑叔生前封給她的利是，利是封背後有霑叔親筆提字多謝她的支持。珊珊則以12首霑叔生前名作中的歌詞悼念這位前輩，憑歌寄意，提醒大家霑叔的遺作仍不時圍繞着大家的日常。

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