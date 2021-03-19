李佳芯河國榮助嘉賓拉近與狗狗距離 myTV SUPER寵物節目《狗狗診療所》

myTV SUPER製作全新寵物節目《狗狗診療所》，由李佳芯及河國榮主持，並夥拍著名犬隻訓練師，透過觀察每集星級嘉賓與他們的狗隻的互動，分析狗狗身心所需，改善狗隻的壞習慣或奇怪行為，從而增進主人和狗狗的感情。該節目由3月19日起，逢星期五於myTV Gold《狗狗診療所》專區上架，觀眾萬勿錯過。



myTV SUPER全新節目《狗狗診療所》由李佳芯及河國榮主持，每集與犬隻訓練師為不同演藝嘉賓解決狗隻教養問題，讓主人可以真正了解狗狗所需，提供最好的照顧，共享愉快時光。《狗狗診療所》由今日起，逢星期五於myTV Gold《狗狗診療所》專區上架，而海外觀眾可透過TVB Anywhere及TVBAnywhere+付費點播區收看。首集嘉賓為馮盈盈及其12歲的愛犬—波子，對於愛犬的好動及不聽話，盈盈表示對牠又愛又恨，節目邀請了專業訓犬師Daniel幫忙糾正波子的行為問題，為盈盈解決煩惱，面對同類問題的狗主人絕不能錯過﹗