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李佳芯河國榮助嘉賓拉近與狗狗距離 myTV SUPER寵物節目《狗狗診療所》

2021-03-19 列印
現身記招 ■李佳芯、河國榮及監製鄺家銘，即席與嘉賓鄭俊弘及何雁詩的愛犬Riley互動。
分享心得 ■《狗狗診療所》主持李佳芯及河國榮昨日出席記者會，分享於節目中學習到的犬隻訓練心得。
主持陣容 ■李佳芯和河國榮為節目《狗狗診療所》擔任主持。
內有惡犬 ■方力申的護衞犬「三喜」見到同類即失控、狂吠、亂衝，唯有請教訓練師來馴服愛犬。
家有一寶 ■馮盈盈家中的12歲愛犬「波子」很黏人，又愛亂跑、亂吠、隨處方便，搞得她對牠又愛又恨。
無視主人 ■馮盈盈跪在地上呼喚愛犬波子，但仍然未獲回應，但盈盈再接再厲，亦未能引起波子的注意。
監察波子 ■李佳芯及專業訓犬師Daniel留守在監控室內，遙控馮盈盈向愛犬波子作出指引。
專業意見 ■李佳芯、河國榮由觀察馮盈盈及愛犬波子之互動，從旁提供建議，加以改善波子不聽從命令之問題。
勇敢面對 ■曾經孤單的唐狗「Davis」獲鄭俊弘領養，經悉心照料後仍心病猶在，不但自信心低，更怕人怕聲怕車，未知訓犬師Heyton會為牠帶來甚麼轉變呢？
超怪脾氣 ■摩天使犬「Huphup」深得主人何雁詩寵愛，但遇上同類會不是尋常狂吠，令何雁詩好頭痛。
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　　myTV SUPER製作全新寵物節目《狗狗診療所》，由李佳芯及河國榮主持，並夥拍著名犬隻訓練師，透過觀察每集星級嘉賓與他們的狗隻的互動，分析狗狗身心所需，改善狗隻的壞習慣或奇怪行為，從而增進主人和狗狗的感情。該節目由3月19日起，逢星期五於myTV Gold《狗狗診療所》專區上架，觀眾萬勿錯過。

        myTV SUPER全新節目《狗狗診療所》由李佳芯及河國榮主持，每集與犬隻訓練師為不同演藝嘉賓解決狗隻教養問題，讓主人可以真正了解狗狗所需，提供最好的照顧，共享愉快時光。《狗狗診療所》由今日起，逢星期五於myTV Gold《狗狗診療所》專區上架，而海外觀眾可透過TVB Anywhere及TVBAnywhere+付費點播區收看。首集嘉賓為馮盈盈及其12歲的愛犬—波子，對於愛犬的好動及不聽話，盈盈表示對牠又愛又恨，節目邀請了專業訓犬師Daniel幫忙糾正波子的行為問題，為盈盈解決煩惱，面對同類問題的狗主人絕不能錯過﹗
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