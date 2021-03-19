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李亞鵬欠債判賠半億 疑似求饒呻無路可走

2021-03-19 列印
■海哈金喜表示，不清楚男友李亞鵬債務事宜。網上圖片
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　　王菲的前夫李亞鵬早前被追討欠債，內地報道指北京的法院本周二已有重審判決，李亞鵬和兄長李亞煒被判須向北京泰和友聯投資有限公司支付欠債連利息共約5000萬元人民幣（約5970萬港元），傳媒聯絡李亞鵬但未獲回覆。

　　網上流出疑似是李亞鵬向債權人求饒的對話錄音，內容提到「我們已經無路可走了，需要怎樣我都可以，需要我跪下、趴下我都可以……」而上月曾他大晒情侶裝寫真的現任女友海哈金喜則表示，不清楚李亞鵬債務官非事宜。

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