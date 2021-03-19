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獲開價幾百萬做PTGF　郭奕芯怕受騙不回覆

2021-03-19 列印
■新片《#PTGF出租女友》昨日舉行拜神儀式。
■郭奕芯豪晒「事業線」。
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　　郭奕芯昨以低胸性感Look亮相新片《#PTGF出租女友》拜神儀式，片中客串打頭陣「PTGF」波波的她透露不用演激情戲，只要以性感Look篤波，她說：「我不懂篤波（打桌球），學極都唔識！」問到有否被撩過當PTGF？她說：「試過有網友問價，開價幾百萬都有，太誇張一定係騙局，所以從來不回覆！」

　　同場的鍾培生透露，為備戰9月與林作的拳賽，一周有六日要練拳，問到會否禁慾備戰？他認真說：「有點難度，打之前兩、三星期才開始禁慾吧！」而林作前晚分享與15歲拳手較量的短片，可見他慘遭狂毆躲避。林作昨留言「15歲條友骨格精奇，幾十場經驗，係唔同啲」，似為不敵解畫。

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