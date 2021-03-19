老婆網上控訴婚後冇二人世界 黃貫中撇愛女 拖朱茵買新衫

疫情影響下，呢兩年唔少藝人轉攻網上市場，現年49歲的靚太朱茵近日亦孖老公黃貫中（Paul）轉型KOL，拍片玩「愛情五秒定律」問答遊戲兼分享夫妻相處之道！朱茵趁機大爆Paul做老竇後，出街只拖實女兒黄鶯，又呻好耐冇拍拖。結婚8年，雖然Paul直言好難賣甩囡囡，但聽到老婆控訴後，出名「愛妻號」的他即付諸行動，日前《頭條日報》記者發現Paul速撇「前世情人」，拖實「正印」朱茵陪逛又一城，仲貼心地幫太太拎戰利品O添！



採訪：譚壹致



難得8歲愛女終於復課，黃氏夫婦即把握時間去又一城拍拖。日前傍晚5時許，Paul先與男助手去電器舖，主力睇數碼相機和Headphone，睇啱心頭好便叫職員攞新貨，其間冇Gel頭、眼腫腫仲有啲殘嘅佢，未知是否老婆唔喺身邊冇乜Mood，全程木口木面。



耐心陪逛



逗留約半小時，Paul畀完錢就到樓上Weekend Max Mara會合老婆，原來素顏的朱茵早已在店內試新裝，換上白色短袖Tee的她從側面睇，D Cup玲瓏浮凸身形表露無遺，見到老公嚟到，佢仲即刻問對方好唔好睇，Paul梗係識做讚靚啦！



為免畀壓力老婆，Paul坐埋一邊等對方慢慢試衫，及後朱茵一口氣試咗4套衫，見她換了一件闊身直間長裙、一件格仔束腰長裙，似乎都比較鍾情恤衫款。其間朱茵試得好認真，對住Fitting room塊鏡自轉狂照，她不時問女職員建議之餘，又擰轉身叫Paul幫吓眼。最後朱茵再轉夏天Look，身穿貼身「雀仔叢林Pattern」Tee襯花碌碌長裙的她，已經試到攰晒、眼都矇埋，隨即換番自己套黑色短裙仔配斗篷。離開時，Paul就自動波幫手拎戰利品，見個紙袋細細，估計只係掃走幾條恤衫裙，有老公錫的朱茵亦拖實對方隻手，與男友人一齊落停車場攞車返屋企，沿途冧豬的Paul都笑到雙眼瞇成一直線。