  • 2021年3月20日 星期六
  • 26º
  • 77%
熱門： 大埔司機三藩市鮭魚港獨六合彩

日報新聞 > 娛樂

珍奶冧陳瀅 ﻿小方：﻿﻿甜蜜過送花﻿

2021-03-20 列印
■小方和陳瀅老友鬼鬼。
■陳瀅日前貼相分享隔離情況。
■陳瀅與小方的緋聞疑幻似真。
Previous Next

　　緋聞男女方力申與陳瀅昨日齊出席清談節目《Tiger's Talk》記者會，兩人不避嫌暢談情人節話題，陳瀅更讚小方是心目中最好的男生！

　　陳瀅昨日在記者會被問到日前回港後隔離期間，有否獲方力申送花？陳瀅說：「花不是小方送的，小方送了珍珠奶茶及一張卡給我，真的很Sweet。」

　　小方即說：「聽落，好似珍珠奶茶更Sweet，好似甜蜜過送花。（已得到陳瀅的芳心？）好明顯未！」陳瀅聞言撒嬌道：「我飲完珍珠奶茶肥咗都關你事！」小方就笑言「罪」在珍奶！

　　陳瀅稱與小方是很好的朋友，問到對小方有冇「意思」？陳瀅不避嫌大讚他是認識男生之中最有善心和最好的，問到若鍾意小方會否採取主動？陳瀅說：「好鍾意的話，我會主動。」小方亦力言和陳瀅只是好朋友。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd