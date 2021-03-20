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草彅剛膺「日本奧斯卡」影帝 長澤正美憑《母子逆緣》封后

2021-03-20 列印
■長澤榮膺出爐「日本奧斯卡」影后。
■長澤破格演出《母》片中的非常人母，演技備受讚賞。
■草彅剛在《午夜天鵝》演跨性別人士。
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　　有「日本奧斯卡」之稱的第44屆日本電影學院頒獎禮，昨晚在東京舉行。憑《母子逆緣》及《信用欺詐師JP公主篇》獲兩項影后提名的長澤正美，終憑《母》片中的非常母親角色，成功擊退多位勁敵，包括：廣瀨鈴、小松菜奈、永作博美及倍賞千惠子，成為今屆影后獎得主！而影帝得主則是草彅剛，他憑演活《午夜天鵝》（Midnight Swan）中的跨性別人士角色，擊敗小栗旬、佐藤浩市、菅田將暉及二宮和也獲獎。

　　因受疫情影響，今屆頒獎禮紅地氈部份於日本NTV台的YouTube頻道直播，長澤和舊愛二宮和也分別獲帝后提名，昨晚同場碰頭成為網民熱話，紛慨歎二宮已成為人夫兼人父，美貌與演技兼備的長澤卻仍未有「着落」。

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