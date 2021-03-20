草彅剛膺「日本奧斯卡」影帝 長澤正美憑《母子逆緣》封后

朋友聊天，話題扯到「廢物論」，說有人不忿被人稱為廢物，拚命為自己辯護。 一個人廢不廢，不是自己說的，而是他們的行為在別人眼中得出的結論。今時今日，人們最喜歡標籤化，標籤簡單好用，毋須動腦筋分析，隨手拿一張就可以給人貼上去。譬如說「廢青」、「廢老」，都是標籤，貼標籤的人但求好使好用，其實也並不用腦想想這個標籤貼得對不對，更不會想何謂「廢青」，一個年輕人要差到甚麼程度才可「有幸」得此稱呼。又或者，何謂「廢老」，廢老的標準是甚麼，要廢到甚麼程度才可「榮獲」。 與此同時，一個人被人家稱作「廢物」，想要申辯，大吵大鬧是沒有用處的，因為大吵大鬧並不能證明你不廢，並不能「成功爭清白」。一...

2021-03-20