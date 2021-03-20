重啟《聲夢》讓唱片公司揀蟀 曾志偉親證 冇邀馬浚偉任高層

無線（TVB）副總經理曾志偉昨日出席真人騷《聲夢傳奇》記者會時透露，回巢TVB擔任「首席創意官」的王祖藍，將於下周三的記者會亮相，對於有傳馬浚偉獲志偉邀請擔任TVB高層、掌管藝員訓練班，志偉澄清：「我不知道。」



有傳曾志偉重返無線（TVB）擔任副總經理後，即煞停前星夢CEO何哲圖及前綜藝節目主管余詠珊炮製的歌唱比賽節目《聲夢傳奇》。志偉昨日聯同星夢CEO何麗全及監製陳旭亮出席轉型為選秀真人騷節目的《聲夢傳奇》記者會。問到煞停節目一事時，志偉笑稱只是當天煞停，之後開番，主要是希望可做得更好，多些歌星朋友參與，惟暫不透露嘉賓陣容。



王祖藍下周出席記者會



問志偉給昨日履新的「首席創意官」王祖藍首要任務？志偉笑稱：「要他影相做證件，否則怎樣進來，哈哈！我將工作全交給他，我甩難，哈哈！其實他有自己的想法，有幾個節目是他負責，本月24日他會出席記者會。」



早前有傳馬浚偉將晉身TVB高層掌管藝員訓練班事務？志偉聞言即說：「高層？我不知道。」並澄清「沒這回事」，他又歎道自從返回TVB，出現很多連他都沒聽過的新聞！



《流行經典》年尾回歸



TVB被指「踢走」薛家燕主持的長壽節目《流行經典50年》，改以《勁歌金曲》反擊ViuTV的音樂節目《Chill Club》，志偉稱不要說踢走，只是給時間做了過百集的《流行經典》回氣，家燕姐亦要休息，大總結後，年尾會再回來，始終這節目有很多觀眾。他亦希望觀眾看到《勁歌》有新面貌，所以推前播出。何麗全表示，《聲夢》將以經理人方式簽個別參賽者，每集賽事會邀請25位嘉賓到場，都是唱片公司高層，目的是給他們揀選有潛質參賽者簽為旗下歌手。



《聲夢》參賽者每集都有機會被淘汰，15位參賽者中年紀最小的炎明熹（Gigi）和鍾柔美（Yumi）表示唯有更努力做到最後；年紀最大的參賽者張馳豪（Aska)和潘靜文（Sherman)亦異口同聲表示會盡力做到最好。