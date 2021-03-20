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《口罩小姐》爆賄選 肥仔赤膊任玩拔罐

2021-03-20 列印
■肥仔身心投入，協助佳麗表演拔罐。
■086號佳麗令阿Dee和193反面！
■有佳麗突然出招向ERROR下跪！
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　　ViuTV舉辦另類選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》40位參選佳麗，早前進行自我介紹及自選表演項目，包括：唱歌、吹牧童笛、跳舞、摺紙及健身示範等，讓評判ERROR揀選分組，有中醫師佳麗即場邀肥仔示範拔罐，肥仔即脫光上衣協助完成表演！

　　阿Dee和193就為086號佳麗起爭執，阿Dee一早明言欣賞086，但193指086貌似阿嫂竟中途突然舉牌搶人，令阿Dee嬲到踢凳兼大叫：「佢跟住我，可以更好㗎！」其後竟拿銀包想出錢收買193，但遭193拒絕交人！
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