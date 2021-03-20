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羅嘉良清遠商場騷場面冷清

2021-03-20 列印
■林峯被攝得在深圳拍劇。
■羅嘉良亦有參與內地綜藝節目。
■羅嘉良在商場的舞台現身，但圍觀者不多。
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　　「撈家」羅嘉良憑主演經典無線劇集《創世紀》的葉榮添、《難兄難弟》的李奇及《流金歲月》的丁善本等角色廣為內地劇迷認識，更是首批回內地掘金的藝人。三屆「視帝」羅嘉良主演不少內地劇，但近年幕前工作減少，連直播賣貨騷及扮鬼扮馬騷都要「撈」埋。日前，有網民拍到羅嘉良西裝骨骨現身清遠的商場表演，舞台設計簡陋且甚少圍觀者，場面甚冷清。

　　另外，林峯近日被網民攝得在深圳街頭拍攝邵氏網劇《黑金風暴》（暫名）打鬥鏡頭，同場還有梁競徽。圖：網上圖片

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