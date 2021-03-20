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謝安琪張繼聰 否認受騙破財千萬

2021-03-20 列印
■張繼聰貼出跑步Look新相，回應傳言。
■謝安琪和張繼聰澄清未有受騙損失巨款。
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　　有報道指謝安琪（Kay）和老公張繼聰疑墮入投資騙局，遭居於同一屋苑的「富豪」欺騙，據悉損失過千萬！Kay與老公事後齊聲否認受騙，亦沒有透過涉事者投資，Kay更自嘲「窮」，有信心不會成為騙徒目標！

　　張繼聰昨日就在個人社交網分享跑步相片，相片顯示他消耗了1007卡路里，留言間接否認「損失過千萬」道：「嗱，消咗一千卡路里就係堅嘅」又hashtag「創作力量同幻想會嚇你一跳 」和「笑一笑世界更美妙」，看來對有關傳言一笑置之。
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