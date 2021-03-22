洪永城向發哥「推介」愛跑步女友

洪永城昨日出席一個推廣無障礙旅行的活動，透露已年多沒有去旅行，他預計年尾能夠通關，問到第一站想去哪裏？他笑言要想想是為工作還是個人，「如果一通關，相信公司都會第一時間拍旅遊節目，其實我都有想過不同的旅行題材。（和女朋友梁諾妍一齊拍？）這就有點複雜，因為有不同公司，其實我們兩年前一起去緬甸旅行，最近想在我們的網上個人頻道播出，但當地發生政變，所以要延後播出。」



另外。洪永城日前在九龍城偶遇周潤發和黃日華，更齊齊自拍合照，他大讚兩位前輩非常友善，又有叫發哥留意愛跑步的女友。



