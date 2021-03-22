難得有假期一盡孝道 阿Sa陪嫲嫲拜完山飲茶

近日蔡卓妍（阿Sa）正忙於為英皇新戲《金手指》開工，要在兩大影帝劉德華和梁朝偉之間周旋，令她既開心又緊張。雖然工作忙碌，但向來孝順的阿Sa也趁沒有她戲份的幾天假期陪伴嫲嫲，適逢清明節將至，阿Sa便陪嫲嫲一起提早去拜山，做個孝順乖孫女。



昨日阿Sa在個人社交網大晒兩嫲孫的合照，並留言說：「同我嘅最愛去拜山跟住飲杯茶食個包！#有人不停話自己唔亮（靚）#我就覺得不知幾亮（靚）！」兩嫲孫做足防疫措施，但隔住口罩都感受到開心笑容。



