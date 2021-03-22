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《大步走》升呢第二男主角 ﻿張達倫﻿﻿不理戲份更重視口碑﻿

2021-03-22 列印
■達倫覺得戲份多少都會一樣落力演出，認為觀眾的反應滿足感更大。
■16年，達倫跟太太陳鳳玲結婚，翌年誕下囝囝「勁秋雞」。
■白色情人節當日，隔離中的達倫望住太太和囝囝的心意卡解相思苦。
■達倫在《失憶24》演渣男「阿思」，為呃錢扮跟前妻欣欣翻撻。
■在《大步走》達倫首次跟陳自瑤合作，一樣有激情戲份。
■達倫年前簽約杜琪峯旗下公司，希望有機會多拍電影。
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　　張達倫最近連環有《失憶24小時》及《大步走》播出，兩個角色各有特色，《大步走》更加是首度升呢第二男主角，不過達倫認為不同戲份很難相比，最重視反而是口碑。剛為拍攝新劇《白色強人II》到深圳開工的他，由於要隔離，加上跟3歲多的囝囝「勁秋雞」張凱碩首度分離，他已計劃好每日視像解相思之苦。

撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致 髮型：[email protected] SALON

服裝：Mr P by MR PORTER 場地：The Wave

　　達倫在《失憶24》演渣男「阿思」，仲首度跟江欣燕有感情戲，演其前夫，他笑言細細個已睇欣欣做《歡樂金宵》，「真正合作完全未試過，一嚟就車震又牀上戲，好誇張！我拍時都同導演講『出唔出得街㗎！』」劇中他為呃錢扮跟前妻欣欣翻撻，他覺得演起來夠過癮，「佢各面都好渣，唔會突然變番好人，我覺得幾開心㗎！渣到底，好玩㗎！」

　　《大步走》達倫演個發現自己有病快將失明的攝影師「阿凡」，對於該劇升呢男二，他以平常心看侍，因認為口碑更重要，「當然開心啦！但對於角色上我又冇乜大感覺，因為譬如《愛·回家》我冇諗自己男幾嚟做，你畀份劇本我就做好佢囉！出嚟效果好嘅，自己個角色就得啦！反而唔會框死咗佢係個主角定配角，唔會咁諗。好似我有日行街買衫，突然有個男仔嗌咗個《大步走》角色名，仲話好好睇喎！反而呢個滿足感大過其他嘢，我會睇嗰件事出嚟個迴響係點。」

　　為拍新劇《白色強人II》，達倫已出發到深圳開工，不過先要隔離，加埋拍攝時間，要個多月才能返港，他都好擔心到時囝囝「勁秋雞」唔記得自己，「我有個朋友就係咁，話個仔唔記得咗佢。我早前同姜麗文開工，佢哋細個Paul哥（秦沛）成日要開工，但會每日寫張fax維繫感情，咁我隔離嗰啲日子，索性長期開住個facetime，不如等佢長期望住我，哈哈！不過阿仔睬我都傻！但我相信頭7日，我會覺得好放鬆，咩都唔使理，我已經帶定條繩去做運動，同埋預咗睇戲同睇書。」

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