五月天相隔16年台南再開騷 冠佑遭隊友取笑「劉鮭魚」

台灣天團五月天前晚在成員瑪莎的家鄉台南舉行《好好好想見到你演唱會》首場，今次是他們相隔16年後再在台南開騷。在氣溫回暖的日子加上全場25,000名觀眾的熱情下，成員石頭也熱到脫掉外套，但他不忘提醒台下觀眾在疫情下不要除口罩。



最近台灣有壽司店推出宣傳活動，凡名字有「鮭魚」的顧客就能免費吃鮭魚，引發民眾瘋狂改名潮，五月天在台上也以此來開玩笑，笑指他們剛認識時，成員冠佑叫劉浩明，2004年改叫劉諺明，現在叫劉冠佑，沒法猜測他明天叫甚麼名字！當瑪莎說看到鮭魚的新聞時，他們即大笑：「哈哈哈，劉鮭魚！」



