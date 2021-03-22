  • 2021年3月22日 星期一
  • 16º
  • 66%
熱門： 復必泰迪士尼中美對話殺人鯨陳梓維

日報新聞 > 娛樂

五月天相隔16年台南再開騷 冠佑遭隊友取笑「劉鮭魚」

2021-03-22 列印
■阿信在台上唱得十分投入。
■五月天相隔16年後，再在台南開騷。
Previous Next

　　台灣天團五月天前晚在成員瑪莎的家鄉台南舉行《好好好想見到你演唱會》首場，今次是他們相隔16年後再在台南開騷。在氣溫回暖的日子加上全場25,000名觀眾的熱情下，成員石頭也熱到脫掉外套，但他不忘提醒台下觀眾在疫情下不要除口罩。

　　最近台灣有壽司店推出宣傳活動，凡名字有「鮭魚」的顧客就能免費吃鮭魚，引發民眾瘋狂改名潮，五月天在台上也以此來開玩笑，笑指他們剛認識時，成員冠佑叫劉浩明，2004年改叫劉諺明，現在叫劉冠佑，沒法猜測他明天叫甚麼名字！當瑪莎說看到鮭魚的新聞時，他們即大笑：「哈哈哈，劉鮭魚！」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd