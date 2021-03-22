最近台灣有壽司店推出宣傳活動，凡名字有「鮭魚」的顧客就能免費吃鮭魚，引發民眾瘋狂改名潮，五月天在台上也以此來開玩笑，笑指他們剛認識時，成員冠佑叫劉浩明，2004年改叫劉諺明，現在叫劉冠佑，沒法猜測他明天叫甚麼名字！當瑪莎說看到鮭魚的新聞時，他們即大笑：「哈哈哈，劉鮭魚！」
五月天相隔16年台南再開騷 冠佑遭隊友取笑「劉鮭魚」
最近台灣有壽司店推出宣傳活動，凡名字有「鮭魚」的顧客就能免費吃鮭魚，引發民眾瘋狂改名潮，五月天在台上也以此來開玩笑，笑指他們剛認識時，成員冠佑叫劉浩明，2004年改叫劉諺明，現在叫劉冠佑，沒法猜測他明天叫甚麼名字！當瑪莎說看到鮭魚的新聞時，他們即大笑：「哈哈哈，劉鮭魚！」
稱上海公司 貨到付款 冒牌貨廣告充斥fb 奸商千元兜售假名牌錶
名牌機械錶深受男士愛戴，有市有價。有錶迷發現，近月facebook充斥自稱為高仿頂級機械錶的廣告，低至一、二千港元有交易，較正品每隻動輒近十萬至數十萬元低很多，疑吸引貪慕虛榮者。本報記者「放蛇」，賣家...
2021-03-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
傳被壽司郎提告 兼「賣黃牛票」 「張鮭魚之夢」捲連串是非
「鮭魚之亂」持續，原本十八日已完結的活動留下連串餘波。自爆已改名三次的「張鮭魚之夢」，近日再傳其被壽司郎提告，又有網紅指他賣黃牛，網上更流傳同學爆出其「黑歷史」的情況。壽司郎總公司昨日否認有向張男求償...
2021-03-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
再有四人被殺 示威增至247死 緬甸民眾誓言與軍方抗爭到底
緬甸反政變示威持續，爭取民主的示威民眾無懼軍方的鎮壓行動，上周六晚至周日凌晨重返街頭，舉行燭光集會，誓言與緬甸軍方暴力鎮壓抗爭到底。上周六至少再有四名示威者被殺，令到自上月一日軍方政變以來的死亡人數上...
2021-03-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
曼克頓山複式覽雙邊靚景
近月荔枝角曼克頓山接連錄得大碼單位易手，市場上同類盤源極少，是次精選屋苑頂層複式放盤，面積2096方呎，三房雙套間隔，大廳樓底特高，加上近落地玻璃窗、平台及天台等優勢居高臨下，讓住戶可飽覽雙邊開闊靚景...
2021-03-20
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
觀望氣氛濃厚 聚焦藍籌業績 港股料續炒上落市
中美高層首場戰略對話火藥味濃，加上美國債息持續高企，市場觀望氣氛濃厚。證券業界人士預計，本周大市走勢反覆，港股難以擺脫「上落市」格局，短期市場焦點落在重磅股業績、中美關係，以及美債息等方面。 ...
2021-03-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
國際賽害不了賓施馬 免役也快樂
皇家馬德里射手賓施馬、拜仁慕尼黑入球機器羅拔利雲度夫斯基和曼城中場根度簡等周六腳風持續甚順，惟只有銀河艦隊教練施丹笑得出。事關眾將接着都要冒新冠肺炎和受傷風險為國出征，唯獨這名法國鋒將可藉此休養生息。 賓施馬西甲貢獻兩入球一助攻，率皇馬客場3:1輕取切爾達；羅拔仔更德甲半場連中三元帶領拜仁地頭贈史特加四蛋雲度夫斯基；艾寧夏蘭特梅開二度助多蒙特聯賽作客2:2逼和科隆；根度簡亦頂入今年第十二球，替曼城於英格蘭足總盃八強作客2:0勇挫愛華頓。 羅拔仔夏蘭特冒險報國 不過接着國際賽期，藍月領隊哥迪奧拿等主帥都擔心愛將未能平安歸隊，施丹卻暗喜施賓馬被法國教練迪甘斯放逐，還嘲弄道：「我...
2021-03-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【#音樂回帶】憑《梁祝》紅遍亞洲 吳奇隆經典作《一天一天等下去》掀劇場版熱潮
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
- 【Leo Sir出動】 有型Vs.舒適 揀軨靠Feel？
- 全新大改版 S3 Sportback 熱血快勁
- 正宗大阪串揚
- 【去年最賣座Android機接班人】Samsung Galaxy A52 5G四鏡造型水大激似S21U！平玩120Hz顯示＋罕見IP67防水
- 【夏季別注系列】饒舌歌手21 Savage演繹Louis Vuitton夏日色彩 環保用料大派用場
- 【春日美妝】2021春夏 5款氣墊粉餅推薦 NARS Whoo YSL Dior ETVOS 高遮瑕美白兼控油
- 【日本料理2021】 將軍澳新食店「三原」歎日本菜 日廚主理日式和牛鐵板燒
- 【#凍齡女神綾瀨遙】簡直就跟凍齡一樣！日本著名女星綾瀨遙任UNIQLO最新LifeWear品牌代言人: 做自己就很美！
- 名師合推極簡休閒服
- 創意蝶影印花 插畫家聯乘彩裝
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
嫌陳奕迅面燶 頻搵人夫慰解 徐濠縈一見KB心花怒放
新冠肺炎衝擊各行各業，去年稱全年拍得一個廣告的「樂壇吸金王」陳奕迅（Eason）也笑言患上「荷包乾硬化」和「急性發錢寒」，幸光棍節終為內地一個晚會演出，盛傳他唱三首歌袋180萬人仔（約214萬港元）！...
2021-03-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——快打針 早人一步出行
本港有三十三萬多人接種了新冠疫苗，還要有更多人加快接種，才能達至群體免疫。港府近日放口風，會研究給予誘因，鼓勵市民打針。特首林鄭月娥上周說，一直有與內地溝通在甚麼情況下，放寬接種兩劑疫苗人士的通關限制。反映愈早打針，愈能及早享受行動上較少受限制，尤其當本港與鄰近地區一旦達成「旅遊氣泡」協議，完成打兩針的港人，就可以早人一步出行。 本港一度與新加坡商討推行雙邊的「旅遊氣泡」，但因本港疫情反彈，有關計劃於去年十一月被迫擱置。隨著本港疫情放緩，近日確診數目回落至單位數字，而不明源頭感染個案亦大減，只要這個良好勢頭持續，疫情接近零，推出「旅遊氣泡」的條件便愈成熟，本港與新加坡便可以...
2021-03-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——史卓豐佳運財夠合拍
史卓豐早前因為背傷，被逼休息了幾個賽日，不過對其身手似乎影響有限，因為他復出之後僅僅三個賽日，昨日便能憑「佳運財」贏馬。巧合地是，史卓豐對上一場頭馬正是贏「佳運財」，看來人馬特別合拍！ 至於練者希斯則...
2021-03-22
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6