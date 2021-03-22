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蘇永康囝囝化身「黑武士」 慶祝四歲生日

2021-03-22 列印
■蘇永康為囝囝Jazz舉行生日會，更以「星戰」為主題。
■Jazz扮「黑武士」，而BBQ就扮「白兵」，認真有型。
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　　前日是蘇永康兒子Jazz（蘇展弘）的4歲生日，車婉婉與老公及兒子BBQ也有參加Jazz的生日會。

　　車婉婉在社交網分享多張生日會的相片，還有Jazz和BBQ的合照。今次生日會以「星戰」為主題，現場除了有「星戰」公仔及蛋糕外，Jazz和BBQ更分別打扮成「黑武士」和「白兵」，有型又搞笑。

　　婉婉留言：「今日，係好友Jazz嘅4歲生日，BBQ先生一起身就好興奮，趕住去同朋友仔慶祝，祝Jazz身體健康、快高長大、學業進步！時光飛逝，呢兩個人仔已經4歲⋯⋯ Q MaMa好掛住佢哋一舊（嚿）粉個樣呀！真係大得太快啦⋯⋯」

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