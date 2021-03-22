姜濤自爆入行後常捱餓 最高紀錄兩日無進食

由香港世界宣明會與商台叱咤903合辦的「饑饉30」2021閉幕禮前日在數碼港舉行，四位「饑饉之星」關智斌（Kenny）、姜濤以及ILUB艾粒先要挑戰各自搭建帳幕，Kenny和姜濤都沒有紮營經驗，幸有經驗豐富的艾粒幫手才完成挑戰；而其他挑戰還包括劈柴、耕種、煮津巴布韋的菜式等。



大會特別設置CCTV鏡頭讓觀眾了解實時直播的情況，其間姜濤多次於鏡頭前與粉絲互動，粉絲們興奮留言：「姜B好似玩得好開心。」對於要饑饉30小時，姜濤笑言小時候沒參加過活動，沒想到長大後卻經常體驗捱餓的感覺，笑指：「因為要減肥，不可以吃東西」，他還分享自己捱餓時間最長的一次，是近來參加叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，那一次差不多兩天沒進食。Kenny則說，希望可以用自己親身的饑饉體驗，呼籲家人、朋友及觀眾捐款幫助非洲的孩子及家庭脫離貧窮。



