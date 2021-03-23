紅館音樂會用聚散為題 ﻿RubberBand澄清﻿﻿冇散Band打算﻿

RubberBand（RB）相隔9年宣佈第二度在紅館舉行音樂會，將於4月3日至6日舉行一連四場《RubberBand Ciao 2021》。RB今次以意大利文「Ciao」作為演唱會主題，因近期大家都面對着聚散問題，而且事情發生得好近。不過，當這主題一出，即有不少人懷疑他們有意散Band，他們澄清並無此打算，只是對香港現況的感受。撰文：杜淑霞 攝影：張詠森



6號解釋用意大利文「Ciao」做演唱會主題，因這個字包含了「你好」及「再見」的意思，正正切合大家最近面對的聚散問題，「出現呢個音樂會名之前，我哋已經好同步覺得想講聚與散呢個感覺，點解會有呢樣嘢出現喺我哋腦海？正正係因為我哋自己都會好坦承咁樣問自己『你能唔能夠叫個騷做給你正能量音樂會？』唔得囉！好難講得出口，我哋面對緊個時代正正係好多聚散嘅事情發生緊，尤其係呢兩年。自己同阿泥當下未必好埋身去諗呢樣嘢，但係身邊真係有不少朋友經歷緊。早輪我都同太太farewell一啲朋友，會覺得呢樣嘢牽繫住我哋個心，所以會有呢個主題出現，但都希望正面啲去講。」



疫情下開騷大挑戰



講到聚散，阿偉坦承有朋友以為他們打算散Band，「我哋今次會用到呢個題目『Ciao』，收到好多人朋友都會問係咪散Band，所以講再見，我可以幾肯定話畀大家聽唔係散Band，雖然今日唔知聽日事，至少我講呢刻都冇呢個打算。其實散Band真係好細件事，對比我哋想講嗰樣嘢，特別過去兩年好多人想離開香港，或者唔情願離開，點解呢？我相信選擇移民，絕大部份係想留低同埋好鍾意呢個地方，所以好唏噓。」



對於在疫情下開騷，RB坦承要學識用平常心去面對變化，所以已有心理準備音樂會有機會延期，「我同阿泥成日講唔好大喜大悲去面對所有嘅轉變，有咗呢個心態，咁史無前例喺疫症之下開嘅音樂會，係好好幫自己打咗個底。」不過籌備期間亦有一定挑戰，泥鯭說：「o依家入座率唔可以多過50%，budget嘅控制會頭痛過之前，呢個肯定係最緊要嘅挑戰，而入座率會影響成個騷氣氛，對於觀眾同埋表演者都係，不過好彩我哋慣咗做騷唔會好嘩眾取寵形式。」



