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綾瀨遙拍住變綠多啦A夢宣揚環保

2021-03-23 列印
■綾瀨遙與環保多啦A夢出席活動。
■綾瀨遙希望大家支持衣服回收。
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　　日本女星綾瀨遙昨日出席休閒服連鎖店的「可持續發展活動」宣傳，在記者會上綾瀨遙表示自己去購物時一定帶着環保袋，平常亦注意節約用水、用電等。大會又宣佈委任多啦A夢為新的「全球可持續發展大使」，為配合環保形象，多啦A夢進行了變身，將藍色轉為綠色；而大會問綾瀨遙與多啦A夢會有甚麼環保行動，遙妹笑言會進行「衣服回收」，多啦A夢則搞笑地稱：「我沒有衣服穿！」但牠稱日後會使用環保袋。

　　此外，綾瀨遙與高橋一生主演的劇集《天國與地獄》，前晚大結局高收20.1%，暫時成為本年度最高收視劇集，遙妹繼續穩坐日劇一姐之位。

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