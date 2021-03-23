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擇日推出《尋秦記》預告片 古天樂向原作者黃易致敬

2021-03-23 列印
■古天樂透露在三月公開《尋秦記》預告片，是要向作者黃易（圓圖）致敬。
擇日推出《尋秦記》預告片 古天樂向原作者黃易致敬
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　　古天樂旗下天下一重頭電影《尋秦記》日前在香港影視娛樂博覽中，公開了首段預告片，當年劇集班底如林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名亦有出現在預告中。

　　昨日古仔在微博分享了有關《尋秦記》預告片，為何在三月才正式公開，他透露是要向《尋秦記》作者、已故武俠小說家黃易致敬，「這是我向3月15日生辰的黃易老師致敬。」黃易於2017年4月因中風離世，終年65歲。古仔寫道：「黃易老師對我的演藝事業有着極大的影響力，沒有擔任演出項少龍這角色，相信我所走的路一定大有不同。每次想起他未能親眼看到電影版上映，心裏總是覺得遺憾，我只能夠盡全力做到最好，希望向黃易老師有所交代。」

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