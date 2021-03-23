﻿ViuTV秘製制服女團 港產索KOL4月「劇」戰

無線（TVB）副總經理曾志偉上任後滿腹大計，極速擺平與三大唱片公司的多年心結，友台ViuTV亦積極發展新元素「迎戰」，將在下月推出港產制服女團新節目《YOLO的練習曲》，起用多位索爆KOL或YouTuber演出單元劇，未知會否捧出港版白石麻衣！



ViuTV近年透過真人騷節目，捧出MIRROR及ERROR兩隊話題男團，兩組合成員成為該台劇集及綜藝節目幕前吸客班底，原來ViuTV亦已嘗試炮製類似日本乃木坂46、AKB48等大堆頭女子團隊，驟眼看來有點像乃木坂46的20人港產制服女團，會在下月5-9日晚，以演出單元劇節目《YOLO的練習曲》與觀眾見面！



校服式戰衣登場



從宣傳花絮短片可見，《YOLO的練習曲》的20位成員以校服式制服造型登場，一如日韓女團「例牌」招數，一律短裙騷靚腳，先「色」奪人，網民紛落足眼力認人，發現當中有多位男網民熟識的「女神級」KOL和YouTuber，早在個人頻道和社交網吸納不少支持者，甚至已有演出劇集、廣告或MV經驗，當中有「港版周子瑜」封號的Jeannie、前空姐Bella、歸南茜（Nancy）、郭爾君（Alma）、張蔓姿（Gigi）和陳苡臻（Jessica）等，未知會否像乃木坂般，培訓出前主將白石麻衣等「寫真集女王」呢！



據悉，《YOLO》會拍攝女團人前人後情況，形式類似上年播出的單元劇《寂寞是幫兇》。而乃木坂多位人氣成員，前年亦分別主演十集單元劇《乃木坂電影院～STORY of 46～》。



圖：網上及資料圖片