  • 2021年3月23日 星期二
  • 19º
  • 58%
熱門： 變種病毒閆擎廖啟智疫苗行蹤
5時直播「虛擬銀行知多啲」，兩位專家拆解虛銀風險利弊！

日報新聞 > 娛樂

﻿郭晉安馬明完成隔離 興奮開餐

2021-03-23 列印
■安仔上載與馬明、胡定欣等的飯聚照片。
■張曦雯的「牀照」電暈宅男。
Previous Next

　　郭晉安、馬國明、胡定欣以及張曦雯等《白色強人II》主要演員，早前出發到深圳拍攝外景，完成隔離後，眾人正式開工。郭晉安前晚在社交網上載與陳豪、馬國明及胡定欣收工後「放飯」的照片，只見安仔晒V拍照，十足十中學生能夠復課般興奮！而照片中另一焦點是舊情人馬明及定欣，兩人沒有並排而坐，反而是坐對面，莫非馬明怕身在香港的女友湯洛雯呷醋？

　　此外，未有現身飯局的張曦雯，則在社交網上載淡妝「牀照」，留言表示：「不能再過懶惰的日子了，要開工啦！」又以豬豬emoji配嘟嘴表情，電暈一眾宅男！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd