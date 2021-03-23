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﻿姜濤點名多謝保錡被讚重情義

2021-03-23 列印
■獲姜濤留言多謝的保錡上水回應。
■姜濤第七首單曲《Master Class》反應不俗。
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　　姜濤日前推出第七首個人單曲《Master Class》，他在社交網站撰文逐一感謝幕後功臣，包括填詞人黃偉文，「每一字句都寫中我的心聲，讓不善言辭的我藉此歌更好地表達自己的想法。」姜濤最後又感謝ERROR成員吳保錡，皆因保錡有份幫忙拍攝MV。

　　自從宣佈暫別幕前工作後，保錡一直沒有更新社交網，他亦罕有「上水」留言回覆姜濤說：「一直都會支持你，謝謝你對音樂的熱誠，期待你有更多有靈魂有說話的作品。」網友紛紛大讚姜濤重情義，沒有與保錡割席，也留言鼓勵保錡，相當有愛！
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