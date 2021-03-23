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﻿岑麗香自嘲兩度懷孕傻六年

2021-03-23 列印
■預產期5月的香香仍然繼續工作。
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　　腹大便便的岑麗香昨日為代言產品拍攝宣傳片，香香表示懷胎至今7個半月，比頭一胎攰很多，主因是大仔不時要求跟她玩，她也盡力配合，希望他仍有被痛錫的感覺。由於怕剖腹，香香這胎繼續打算順產，更希望老公可以陪入產房，會感覺到有人支持自己。

　　至於產後會否不再工作專注照顧孩子？香香表示能夠做主婦又繼續工作是福氣，不過提到早前她倒轉戴手錶一事，香香尷尬表示一孕傻三年，現在要傻六年。
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