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﻿王菀之被標籤肥妹唔會嬲

2021-03-23 列印
■王菀之花了9個月籌辦體驗展。
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　　王菀之昨日在銅鑼灣舉行「The Pink Room Experience Pop-up藝術展覽」及新歌《The Pink Room》首播宣傳活動。王菀之指是首次自己建立的體驗展，包括創作新歌、製作MV到實體展覽，合共花了9個月時間。

　　王菀之指新歌主題是講述標籤文化，問是否曾被人標籤而不開心？她坦言：「當然有。（最不開心是甚麼？）又不會是肥妹，到今時今日，我的朋友也是這樣稱呼我，其實這又幾可愛。」
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