﻿厚衫行騷 肚凸凸開工 40歲張栢芝被傳又有喜

身在內地工作的張栢芝近日再傳出懷孕的消息，早前有網民在街市攝得她在街市肚凸凸的照片，再度有喜的傳言頓成網民熱話，栢芝曾被指以「肚腩」為由否認喜訊，又指因褲中有褲才有「凸肚」的效果！



內地昨日再有報道指已是三子之母的栢芝再度懷孕，原來是栢芝早前在北京進行拍攝工作時，有現場情況的短片流出，可見身穿白色貼身露肩連身裙的她腹部線條明顯隆起，孕味甚濃！現年40歲的她日前在內地品牌行騷時，被指刻意遮肚而穿上甚厚的衣服，盡蓋腹部疑要「護肚」，她在活動後上載合照亦只是拍上半身，種種線索令網民紛揣測她看似再度有喜！圖：網上及資料圖片