  • 2021年3月24日 星期三
  • 19º
  • 70%
熱門： 變種病毒閆擎廖啟智疫苗行蹤

日報新聞 > 娛樂

連發三幅孖生細佬幼年照 陳凱琳強調：由細睇到你大

2021-03-24 列印
■陳凱琳祝賀Derek抱得美人歸。
■小Derek面形較圓。
■小Derek得意煲呔Look。
■陳凱琳分享三姊弟幼年生活照。
Previous Next

　　陳凱琳（Grace）和孖生細佬Derek的樣貌屢被指像混血兒，Derek日前與女友拉埋天窗，Grace與老公鄭嘉穎亦有到賀，但不少網民又搞錯重點，再度談論Derek的樣貌。

　　陳凱琳昨於社交網站分享與一對新人的合照，並留言「叫我二姑奶」，她寫道：「由細睇到你大⋯⋯你真係大個仔啦！要好好錫老婆！」又罕有地連貼三幅姊弟幼年生活照，表明三姊弟是自小一起成長。從相片可見，陳凱琳和Derek現在的樣貌有小時候的影子，有網民就覺得Derek長大後的變化較大。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd