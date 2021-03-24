連發三幅孖生細佬幼年照 陳凱琳強調：由細睇到你大

陳凱琳（Grace）和孖生細佬Derek的樣貌屢被指像混血兒，Derek日前與女友拉埋天窗，Grace與老公鄭嘉穎亦有到賀，但不少網民又搞錯重點，再度談論Derek的樣貌。



陳凱琳昨於社交網站分享與一對新人的合照，並留言「叫我二姑奶」，她寫道：「由細睇到你大⋯⋯你真係大個仔啦！要好好錫老婆！」又罕有地連貼三幅姊弟幼年生活照，表明三姊弟是自小一起成長。從相片可見，陳凱琳和Derek現在的樣貌有小時候的影子，有網民就覺得Derek長大後的變化較大。



