  • 2021年3月24日 星期三
  • 19º
  • 70%
熱門： 變種病毒閆擎廖啟智疫苗行蹤

日報新聞 > 娛樂

Rose新歌打入Billboard創紀錄

2021-03-24 列印
■Rose憑個人單曲獲佳績。
■Rose親自演繹在煙火前的奔跑鏡頭。
■Rose在MV中晒靚腿！
Previous Next

　　韓國人氣女團BLACKPINK成員Rose的單曲《On The Ground》，成功打入美國Billboard單曲榜Hot 100的第70位，成為韓國個人女歌手登上該榜的最高排名。

　　韓團2NE1前成員CL在2016年，曾經憑《Lifted》一曲打入第94位。BLACKPINK和Selena Gomez合唱的《Ice Cream》曾登上第13位，《How You Like That》及與Lady Gaga合唱的《Sour Candy》亦曾打入過頭40位！

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd