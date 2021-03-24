關智斌（Kenny）兩星期前曾接受閆擎訪問，近日更一起上演戲課堂，他留言道︰「阿擎在課堂上的笑聲永遠都感染我們所有人，晚一點我們在天國一起繼續上課。」
張敬軒悼猝逝港台DJ閆擎
關智斌（Kenny）兩星期前曾接受閆擎訪問，近日更一起上演戲課堂，他留言道︰「阿擎在課堂上的笑聲永遠都感染我們所有人，晚一點我們在天國一起繼續上課。」
跟蹤毒郵包案揭發 吳耀漢女疑種大麻 海關搗村屋拉人
藝人吳耀漢女兒涉嫌在村屋種植大麻被捕。海關早前跟蹤一個由外地寄港的可疑毒郵包，昨日掩至西貢南圍一間村屋外，拘捕一名接收郵包的女子。據悉，被捕女子為藝人吳耀漢的長女，關員在村屋內「小種植場」檢獲十多棵大...
2021-03-24
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美加英相繼制裁新疆官員 中方宣佈反制歐盟十人及四機構
繼歐盟日前宣佈制裁涉嫌在新疆侵犯人權的中國官員後，美國、加拿大及英國亦相繼宣佈制裁有關官員。在北京，中方隨即反制，宣佈制裁十名歐洲人員及四個機構。國務委員兼外長王毅批評，少數西方勢力紛紛登台表演，對中國抹黑指責，強調編個故事、造個謊言就能肆意干涉中國內政的時代早已一去不復返。 歐盟日前宣佈制裁新疆公安局局長陳明國、新疆生產建設兵團黨委書記王君正、新疆維吾爾自治區政治和法律部長王明山、新疆政法委前書記朱海侖，以及新疆生產建設兵團公安局，對其實施旅遊禁令，並凍結其資產。其後加拿大、英國及美國亦宣佈制裁，但王明山及朱海侖去年已被美國列入黑名單，美方最新制裁措施無再提及兩人。「五眼...
2021-03-24
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未知兇徒亂槍掃射動機 科羅拉多超市槍擊十人死警員殉職
繼上周獨行槍手在喬治亞洲亞特蘭大大開殺戒致八人包括六名亞裔女子死亡後，美國科羅拉多州博爾德市周一發生嚴重槍擊案。一名男子闖進一家大型超市亂槍掃射，最少十人死亡，包括一名趕抵現場的警員。經一輪對峙，警方扣留了一名男子，懷疑他與事件有關，暫未知施襲動機。 事發於當地時間周一下午三時，現場是丹佛市西北四十公里外博爾德市Table Mesa區的King Soopers超級市場。一名目擊者說，他剛離開超市，聽到一連串槍聲，隨即見三人倒地，臉部朝下。另一名女子稱，她剛與兒子在超市購物完畢，出來時聽到槍聲。她叫兒子伏下，接着兩母子一起跑離現場。 FBI已介入調查 事後，大批警員到場，超市...
2021-03-24
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俯瞰部份海景 西浦清雅廳堂簡約舒適
西浦位於西營盤皇后大道西189號，鄰近港鐵西營盤站交通方便，大廈為單幢式住宅，樓高共37層，樓齡只有9年。是次為大家推介的放盤，位於低層D室，面積554方呎，2房間隔，可望市景及俯瞰部份維港海景。 ...
2021-03-24
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李彥宏：加大投資自動駕駛 百度首掛險守招股價
中國互聯網三巨頭之一的百度（9888）昨日回歸港股第二上市，惟表現未如理想，首掛一度失守招股價，最終平收報252元。百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，過去八年公司針對自動駕駛及相關技術投入逐步...
2021-03-24
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麥巴比替身 擔大旗 王者頭炮除「烏」
應屆世界盃盟主法國，今晚展開衞冕征途，在歐洲區外圍賽D組首輪主場出戰烏克蘭。該隊有近況大勇的巴塞隆拿前鋒奧士文尼迪比利，取代受傷的基利安麥巴比正選掛帥，法國主帥迪甘斯對此子信心十足，讚揚他今季終擺脫傷患，表現大躍進，今仗可助高盧雄雞打響頭炮，放心捧主勝。 （有線601、661台周四凌晨3:45直播） 奧士文尼迪比利今季擺脫傷患在巴塞表現出色，近期更由翼鋒改打中鋒，四戰入三球解決了球隊的中鋒問題。適逢麥巴比於上仗法甲作客里昂受傷今仗上陣成疑，正好由事隔兩年重返法國隊的迪比利頂替其位置。 迪甘斯投信心一票 迪甘斯對迪比利充滿信心：「他之前因傷才未為國家隊上陣，現在他回來變得更成...
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【寵物自駕遊】從跑車到愛上SUV運動休旅車﹕電視主持虞逸峯Dennis Yu駕七座SUV帶愛犬Woody自駕遊
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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懶理「禁足令」挺巨肚買BB嘢 沈卓盈忟憎收Call 被老公急車走
現年38歲的沈卓盈（Jess）前年下嫁從事內衣生意的富商杜灝標（Calvin），並於今年元旦宣佈「造人」成功！不過，早前她被爆瞞孕拍香港開電視節目《五星級絲打II》，開工期間經常着高踭鞋跑上跑落外，更...
2021-03-24
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社論——快打針 拉近距離抗抑鬱
疫情超過一年，一般市民長期抗疫，壓力不少，老人院院友、各類復康院舍住友、長期留醫病人等更甚，由於政府實施社交距離措施，上述處所被視為爆疫高危地，故疫情爆發以來，出於保護院友，故暫停探訪，令院友和病人無法接觸親友，失去重要的親情支持。現在疫情回落，接種疫苗計劃也順利開展，只要夠多人打針，就可以加快控疫，將有助更早恢復各類院舍和醫院的探訪安排。 多項調查顯示，疫情下，受訪者感到的生活壓力，比疫前大得多。一般人如此，失去親友探訪的院友和病人，情況會更差。雖說有社工和醫護人士照顧，也可以透過智能手機通訊，但親友的噓寒問暖，難以被取代。除非有特殊情況，如院友或病人病重，家人才獲額外批...
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頭號目標——機緣巧俠邁向四捷
一再強調今季早期的四班一六五○米，但凡曾和「追風驥足」交鋒而又接近之馬，都屬強組鏈。事實上，不少此類強組出品的馬都已陸續交出成績，像「快步速」都已升三班並且可再上名，所以剩餘的更是彌足珍貴。 第六場四...
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