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張敬軒悼猝逝港台DJ閆擎

2021-03-24 列印
■張敬軒甚懷念閆擎的笑聲。
■閆擎前日猝逝，享年30歲。
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　　年僅30歲的香港電台節目《騷動音樂》主持閆擎前日猝逝，閆擎生前訪問過不少歌手，眾星均大感愕然。張敬軒以長文悼念閆擎，讚她是有江湖義氣仔女的豪邁與直率，更掛念她哈哈大笑的樣子。

　　關智斌（Kenny）兩星期前曾接受閆擎訪問，近日更一起上演戲課堂，他留言道︰「阿擎在課堂上的笑聲永遠都感染我們所有人，晚一點我們在天國一起繼續上課。」

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